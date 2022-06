Angélica faz visita surpresa para Fátima Bernardes na comemoração de 10 anos do programa Encontro - Reprodução / TV Globo

Publicado 01/06/2022 13:50

Rio - Fátima Bernardes foi surpreendida com a visita de Angélica na comemoração de 10 anos do programa "Encontro". Há quatro anos, a loira recebeu a apresentadora no último episódio do programa "Estrelas" e agora, foi convidada para celebrar a década da atração comandada por ela.

"Vou chorar. Já estou muito emocionada porque estivemos juntas no último 'Estrelas'. A gente está no último mês do 'Encontro' e a gente se reencontra. Minha maquiagem não é a prova d'água!", disse Fátima, ao receber a amiga.