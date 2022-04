Fátima Bernardes deixa o ’Encontro’ e assume o ’The Voice’ - Reprodução

Fátima Bernardes deixa o ’Encontro’ e assume o ’The Voice’Reprodução

Publicado 14/04/2022 08:50

fotogaleria "Lá vem mais uma grande mudança na minha vida. E lá vem textão. Sou inquieta, tenho medo de me acomodar e sempre quis concluir minha transição do jornalismo para o entretenimento. A oportunidade apareceu. A partir de outubro, estarei no 'The Voice Brasil', contou.

A apresentadora falou sobre a expectativa para apresentar a competição musical. "A felicidade é grande pelo desafio e por saber que o 'Encontro' permanecerá chegando à casa das pessoas com informação, pautas necessárias e diversão também. Tenho muito orgulho do programa que construí com uma equipe incrível e com vocês de casa, sempre dispostos a participar. Minha gratidão eterna por embarcarem nos meus sonhos. Vamos juntos nessa nova fase? Eu estou contando com vocês. E já aproveito pra desejar felicidades pra todos que vão encarar novos desafios", disse.