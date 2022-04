Fátima Bernardes deixa o ’Encontro’ e assume o ’The Voice’ - Reprodução/Internet

Publicado 13/04/2022 18:39 | Atualizado 13/04/2022 20:02

Rio - A TV Globo anunciou, nesta quarta-feira (13), alterações no comando de alguns programas da emissora a partir de julho. Com a mudança, Fátima Bernardes deixa o "Encontro", que passará para o comando de Patrícia Poeta, que terá a companhia de Manoel Soares, e assume a apresentação da décima primeira temporada do "The Voice Brasil".

fotogaleria O "É de Casa" também ganhou uma novidade no seu time de apresentadores, Maria Beltrão deixará a GloboNews, para comandar a atração matinal ao lado de Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete. No lugar da apresentadora, Andréia Sadi comandará o "Estúdio I", programa diário que aborda a política nacional e internacional.

O diretor de Variedades da emissora, Mariano Boni, destacou as mudanças de comando das atrações matinais. "Estamos renovando, e ao mesmo tempo fortalecendo, um conceito muito bem recebido pelo público e pelo mercado, que mescla atualidades com entretenimento. Os matinais da TV Globo levam ao ar mais de 20 horas de transmissão ao vivo por semana e vão seguir cada vez mais sintonizados com a jornada de quem os assiste no país todo."

Miguel Athayde, diretor da GloboNews, falou sobre a importância da mudança feita pela emissora durante um ano importante na política nacional. "É ano de eleição, planejamos uma cobertura especial e agora anunciamos a nossa primeira grande novidade. Experiente e talentosa, muito respeitada na cobertura política, repórter incisiva – nos bastidores e na frente das câmeras –, a Sadi vai comandar o Estúdio i que o público adora ver: jornal quente, relevante, dinâmico, moderno e descontraído", pontuou.



O 'Esporte Espetacular' também ganhou um reforço na apresentação, a jornalista Karine Alves entra definitivamente no programa para atualizar o público sobre as informações dos esportes em São Paulo. Barbara Coelho e Lucas Gutierrez seguem no comando da atração esportiva.