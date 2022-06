Cauã Reymond revela ter sido preso por roubar uma caixa de barra de proteína no exterior - Reprodução / Instagram

Publicado 01/06/2022 13:01 | Atualizado 01/06/2022 13:05

Rio - Cauã Reymond contou ao podcast "Podpah" que foi para cadeia quando vivia no exterior. De acordo com o ator, ele passou duas noites na prisão após roubar uma caixa de barra de proteína com o amigo.

"Trabalhava muito e ganhava 20 dólares. Tinha que escolher o que eu ia comer. Passei duas noites na prisão com um amigo por causa de uma barra de proteína. Meu amigo entrou em uma de roubar caixas de barra de proteína, não tinha muita comida", falou sobre a dificuldade para se alimentar em outro país.

O ator admitiu que de início foi contra o roubo, mas acabou seguindo o mesmo caminho do amigo. "Eu falei: ‘Não faz isso’. Ele dormiu três noites na cadeia. A gente pagou 100 dólares de fiança. Foi em 2000”, relembrou.

Cauã também desabafou sobre a xenofobia sofrida no solo estrangeiro. "Quando você é brasileiro é bem estranho. Você não é latino porque não fala espanhol, mas também não é americano. Eu namorei uma menina que era irlandesa, ela me dizia que se fosse me apresentar para o pai dela, eu seria preto. Mas nos EUA eu também não era branco", pontuou.