Gusttavo Lima é condenado a pagar indenização de R$ 50 mil para dona de número citado na música ’Bloqueado’ - Reprodução.

Gusttavo Lima é condenado a pagar indenização de R$ 50 mil para dona de número citado na música ’Bloqueado’Reprodução.

Publicado 01/06/2022 11:52 | Atualizado 01/06/2022 11:56

Rio - O cantor Gusttavo Lima foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar uma indenização de R$ 50 mil para a dona de um número de celular citado na música "Bloqueado". A informação é do colunista Rogério Gentili, do "Uol".

fotogaleria

A proprietária do número de celular disse à Justiça que tomou conhecimento de que seu telefone havia sido citado na canção quando começou a receber ligações e mensagens de fãs do sertanejo, em agosto do ano passado.

Ela ainda afirmou que a situação se agravou depois que o próprio cantor postou nas redes sociais uma mensagem incentivando as pessoas a ligarem para o número e descobrir a quem ele pertencia. "Tal fato gerou uma enxurrada de ligações e mensagens", disse a defesa da mulher à Justiça.

Segundo dados do processo, a música teve, até 15 de dezembro de 2021, 12,8 milhões visualizações no YouTube e foi reproduzida 9,8 milhões de vezes no Spotify.

A juíza Tamara Hochgreb Matos afirmou no processo que ainda que Gusttavo Lima não tenha tido a intenção de prejudicar ninguém, "ele não teve a mínima cautela ao mencionar no refrão de sua música um número de telefone existente, de titularidade de pessoa desconhecida". A magistrada também falou sobre o fato de o cantor ter incentivado as pessoas a ligarem para o número.

"Aquele que por ato ilícito causar dano a outra pessoa, fica obrigado a repará-lo", disse, citando os artigos 186 e 187 do Código Civil.

A autora do processo havia pedido uma indenização de R$ 105 mil, mas a juíza estabeleceu o valor em R$ 50 mil, que deverá ser acrescido de juros e correção monetária. O cantor ainda pode recorrer da decisão. Procurada, a assessoria de Gusttavo Lima afirmou que o advogado do cantor, Claudio Bressas, já tomou conhecimento da decisão e vai recorrer.

Confira o trecho da música:

"Eu sei que não posso ligar / Pra quem já me esqueceu / Coração prometeu nunca mais recair / Só que agora perdeu, tá sem dignidade / Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde/ 9xxx-xxxx / Olha eu recaindo outra vez".