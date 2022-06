Drica Moraes grava a última temporada de ’Sob Pressão’ - Reprodução

Publicado 01/06/2022 12:22 | Atualizado 01/06/2022 12:29

Rio - A atriz Drica Moraes foi vítima de um golpe. Ela contou no Instagram, na manhã desta quarta-feira, que seu celular foi clonado e os criminosos estão pedindo dinheiro em seu nome.

"Coisa chata aconteceu, clonaram meu celular. Minha mãe já me ligou. Estou aqui me maquiando para começar a trabalhar. É esse inferno. Já estão pedindo dinheiro no meu nome e falando que mudei de número", relatou a atriz.

"Não mudei de número. Não troquei de telefone. Não doem dinheiro. Não caiam nessa. Safados, sem-vergonhas... Bando de gente do mal. Gente que não tem o que fazer", lamentou.

Um pouco depois, mais calma, Drica fez outro vídeo informando que não foi clonagem. "Oi, queridos. Mais um vídeo, agora mais organizada, mais calma, pra dizer que não foi clonagem. Apenas fizeram um avatar de mim, colocaram uma foto minha num celular que não é o meu para arrancar dinheiro das pessoas. Esse povo que podia estar doando sangue, doando medula, indo a asilos fazer leitura para os idosos, limpar uma fralda de uma criança. Tão aí de sacanagem com a cara dos outros, então vão todos tomar nos seus ânus. Feliz dia pra vocês e não aceitem novo telefone de Drica", finalizou.