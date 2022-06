Johnny Deep moveu uma ação contra a ex-mulher, Amber Heard, por difamação - Reprodução/Twitter

Publicado 01/06/2022 21:18

Rio - Após vencer processo contra Amber Heard , Johnny Depp já tem planos para sua vida profissional. Segundo o jornal The Daily Mail, o astro da franquia Piratas do Caribe vai lançar ainda este ano um álbum com o guitarrista Jeff Beck, com quem tocou recentemente na Inglaterra. O ator também pretende se dedicar ao cinema indie.

Depp foi demitido de "Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore", da franquia "Harry Potter", e da série de filmes "Piratas do Caribe", por conta das acusações de agressão contra Amber. O ator estaria com problemas financaieros, devido a um descontrole econômico, que foi revelado durante seu processo contra o jornal The Sun, em 2020, que o chamou de "espancador de mulheres".