Johnny Depp - Reprodução/Instagram

Johnny DeppReprodução/Instagram

Publicado 30/05/2022 13:18 | Atualizado 30/05/2022 14:37

Rio - Johnny Depp fez uma aparição surpresa neste domingo em um show de Jeff Beck na Inglaterra, após ter participado, nesta sexta-feira, do último dia do julgamento por difamação que move contra Amber Heard. O ator se juntou a Beck no palco para apresentar sua colaboração de música de 2020 "Isolation", que é um remake do sucesso de 1970 de John Lennon. Além de sua carreira no cinema, Depp é um guitarrista notável e é membro da banda Hollywood Vampires, ao lado de Alice Cooper e Joe Perry.

fotogaleria

O artista está processando a ex-mulher em resposta a um editorial que a atriz escreveu para o Washington Post em dezembro de 2018 sobre ser vítima de violência doméstica. Ele está tentando provar que as alegações são falsas e afirma que o editorial lhe custou sua carreira e prejudicou "incalculavelmente" sua reputação. Um dos efeitos causados pelas alegações foi a demissão do ator da franquia "Animais Fantásticos", derivada de "Harry Potter", de J.K Rowling, em novembro de 2020.

Embora Heard nunca tenha mencionado Depp pelo nome no artigo, o processo afirma que a peça "depende da premissa central de que Heard foi vítima de abuso doméstico e que Depp cometeu violência doméstica contra ela". Ele negou que tenha abusado de Amber e pede no processo o valor de U$ 50 milhoões (aproximadamente R$ 240 milhões). O ator também processou por difamação o jornal britânico "The Sun", que publicou um artigo que se referia ao ator como "espancador de esposa" em 2018. Depp perdeu o caso dois anos depois.



Por sua vez, Amber também processa o ex-marido em uma ação com o dobro do valor, U$ 100 milhões (aproximadamente R$ 481 milhões). O argumento da atriz de "Aquaman" é que Depp a difamou ao chamá-la de mentirosa. Ela revelou que sofre ameaças de morte todos os dias por causa das acusações de Depp. Do lado de fora do tribunal, fãs seguram cartazes em apoio ao ator.

O julgamento teve início em 11 de abril e foram apresentados vídeos, fotos e testemunhas que detalharam o relacionamento do ex-casal. Os dois começaram a namorar em 2012 e se casaram em 2015. O relacionamento chegou ao fim em 2016 com Heard pedindo o divórcio e uma medida protetiva ao aparecer em um tribunal de Los Angeles com uma bochecha machucada.



Amber alega que foi agredida diversas vezes e que o ex-marido tinha crises de raiva quando se encontrava sob o efeito de drogas e álcool. Ela afirmou também que foi agredida sexualmente durante as gravações de "Piratas do Caribe" e durante a lua de mel do casal. A atriz disse não saber se sobreviveria se o casamento continuasse.

Depois de seis semanas de julgamento, as alegações finais no processo entre Johnny Depp e Amber Heard foram ouvidas nesta sexta-feira e o veredicto deve sair na terça-feira.