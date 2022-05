Mel Maia dança funk em sua festa de 18 anos - Reprodução Internet

Publicado 30/05/2022 10:47

Rio - A atriz Mel Maia completou 18 anos no dia 3 de maio, mas comemorou a data apenas neste domingo. Ela reuniu amigos e familiares em uma casa de festas em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. O evento contou com brinquedos, churrasco, DJ, show de pagode e cerca de 300 convidados.

Mel compartilhou alguns vídeos nos Stories em que aparece se acabando de dançar funk com amigas. A atriz escolheu um look rendado e colorido para a ocasião. "Até meus professores e minha mãe estão aqui", disse Mel nas redes sociais. "Gente, olha como eu estou linda! Sério, eu estou muito linda", afirmou a atriz ao mostrar seu look.