Publicado 30/05/2022 12:01 | Atualizado 30/05/2022 12:16

Rio - Mariana Xavier precisou ir à emergência de um hospital neste domingo para tratar sequelas da Covid-19. A atriz contou que está sofrendo com uma tosse insistente mesmo após estar curada da doença. Ela descobriu que estava com pneumonia, foi medicada e se recupera em casa.

“Que alegria passar meu único dia de folga na semana numa emergência médica. Essa madrugada tossi tanto que achei que minha garganta e meu peito iam explodir. Ardia que só! A semana da Covid foi molezinha, mas o pós ta f**a. Mais alguém?”, disse Mariana em seu Twitter.

Mariana declarou que testou positivo para Covid em 15 de maio. "Não vou mentir: fiquei arrasada. Chorei horrores! Não de medo, porque confio na minha saúde e nas 3 doses de vacina que tomei, mas de frustração por ter acontecido logo agora, num momento tão feliz da minha carreira, concluindo a primeira semana de um trabalho tão importante pra mim e com tanta gente envolvida!", desabafou.

A atriz aproveitou a situação para fazer um alerta aos seus seguidores. "Que bom que fiquei atenta aos sinais do corpo e topei ‘perder’ minha folga passando umas horinhas no hospital pra investigar o que tava sentindo. Mesmo vacinados, não brinquem com a Covid. Ela ainda pode ser uma caixinha de surpresas desagradáveis".

Recentemente, outros famosos foram diagnosticados com Covid-19, como Ana Maria Braga, Michel Teló, Ana Furtado e Marcos Mion.