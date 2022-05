Luisa Sonza para show na Virada Cultural de SP para alertar sobre assaltos

Rio - A cantora Luisa Sonza se apresentou no Palco do Anhangabaú durante a Virada Cultural de São Paulo, neste domingo. A artista precisou parar sua performance pelo menos quatro vezes para alertar sobre assaltos e pessoas que estavam passando mal na plateia, que contava com mais de 120 mil pessoas.

"Tem alguém ali estragando a nossa festa, já vamos parar. Roubou sim. Tão falando aqui que tão roubando ali", disse a cantora em determinada ocasião. Em outro momento, Luisa alertou a polícia que uma mulher estava sendo agredida por um rapaz e que uma pessoa estava passando mal. "Está passando mal ali. Estão indo te cuidar", disse a cantora.

Depois do show, Luisa Sonza falou sobre a experiência nas redes sociais. "Surreal! Muita gente cantando todas as minhas músicas. Fiz esse show com tanta empolgação que uma hora estava fazendo uma coreografia e bati o microfone, que estourou meu dedo", disse.

