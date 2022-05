Bruna Linzmeyer aproveitou show de Léo Santana com a namorada - Foto: Victor Chapetta/Agnews

Bruna Linzmeyer aproveitou show de Léo Santana com a namorada Foto: Victor Chapetta/Agnews

Publicado 29/05/2022 12:40

Rio - Bruna Linzmeyer aproveitou o show de Léo Santana, que aconteceu no Rio de Janeiro no último sábado (28), acompanhada da namorada, Marta Supernova. As duas foram fotografas em clima de romance durante o evento.