Após contrair Covid-19, Michel Teló é afastado do ’The Voice Kids’ - Reprodução/Instagram

Após contrair Covid-19, Michel Teló é afastado do ’The Voice Kids’Reprodução/Instagram

Publicado 29/05/2022 08:42

Rio - Michel Teló usou o Instagram no último sábado (28) para comunicar que foi diagnosticado com Covid-19. O cantor, que se ausentou das gravações do 'The Voice Kids', contou que apresenta sintomas leves e que a esposa, Thais Fersoza, e os filhos, Melinda e Theodoro, não foram infectados.