Deborah Secco abriu o coração em podcastReprodução/Instagram

Publicado 29/05/2022 13:18

Rio - Durante o podcast 'Papo de Novela', Deborah Secco revelou que passou anos sem ir à praia por receio de ser fotografa em poses ruins por paparazzi. A atriz ainda admitiu que tem o costume de usar filtro em suas fotos publicadas nas redes sociais.

fotogaleria "Claro que o que posto no meu Instagram é como me sinto bem, coloco um filtro, com a câmera de cima que emagrece horrores, que deixa a bunda mais redondinha", disse. "Durante muitos anos, deixei de ir à praia — e moro em frente — porque tem paparazzi, e poderia pegar um ângulo em que eu não estivesse perfeita. As fotos que posto sou eu que controlo, as fotos que eles postam não. E eu deixava de ir por causa disso", revelou.

Deborah Secco afirmou que graças ao comentário da filha, Maria Flor, de 6 anos, durante um passeio, ela mudou de ideia. "Outro dia, a gente foi e ela falou: 'Mamãe, adorei o nosso programa.' E falei que nunca mais ia deixar de ir. Podem tirar as piores fotos, posso estar com a bunda caída e mole, com a barriga cheia de pele... Essa é a realidade de uma mulher mãe."