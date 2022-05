Noivos após cerimônia no Cristo Redentor - Reprodução/Instagram/realscalabrini

Noivos após cerimônia no Cristo RedentorReprodução/Instagram/realscalabrini

Publicado 29/05/2022 17:12

O jornalista Nilson Klava se casou neste fim de semana com Gabriela Scalabrini em uma cerimônia aos pés do Cristo Redentor com a presença dos mais influentes do jornalistas da TV Globo.



A jornalista Isabela Scalabrini, mãe da noiva, relatou o momento. "De repente o céu estava limpo e azul, o frio passou… o vento sumiu. O tempo parou no cenário perfeito lá em cima… pertinho de Deus! E ele nos acolheu. Uma capelinha aos pés do Cristo Redentor uniu duas pessoas apaixonadas. Dois jovens que só pensam no bem. Que têm um sorriso puro e genuíno. Que são generosos e determinados. Sonhadores e felizes. Gabriela e Nilson merecem receber boas energias sim! Elas serão reenviadas pro mundo!", disse ela.

A cerimônia foi discreta e realizada para poucos convidados. "A cerimônia íntima, num banquinho da capela tão pequenininha, de Nossa Senhora Aparecida, onde pude ouvir e sentir cada palavra dita pelos noivos... me fez sentir algo tão intenso, que choro só de pensar. Parece que o coração vai explodir de alegria!! Sou a pessoa mais feliz do mundo! Agradeço por tanto", disse ela.



Na noite deste sábado, 28, o casal festejou o casamento em Angra dos Reis. Entre os convidados estavam Fátima Bernardes. "Dia pra celebrar o amor. Parabéns. Foi emocionante ver a Gabi casando. Viva os noivos", disse.

William bonner também marcou presença na festa e reencontrou sua ex-esposa, Fátima Bernardes.