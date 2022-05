José Loreto se diverte ao lado de Dira Paes e Paula Barbosa durante dia de folga das gravações de ’Pantanal’ - Reprodução / Instagram

Publicado 30/05/2022 08:47 | Atualizado 30/05/2022 08:55

Rio - José Loreto usou as redes sociais no último domingo para mostrar como aproveitou seu dia de folga das gravações da novela "Pantanal". No Instagram, o ator publicou uma foto em que aparece se divertindo em uma piscina de plástico montada no set de filmagem, localizado no Mato Grosso do Sul, junto às atrizes Dira Paes e Paula Barbosa.

fotogaleria

"Dia de folga", escreveu Loreto em inglês na legenda das fotografias dos três, tiradas pelo colega Juliano Cazarré.

Na trama, o ator interpreta Tadeu, filho de José Leôncio (Marcos Palmeiras) e Filó (Dira Paes). Recentemente, a atriz parabenizou o filho da ficção pelo seu aniversário na web.

"O José Loreto é sol, mar, terra e ar. Parabéns, lindo da minha vida! Que todos os elementos da natureza te alinhem para a nova primavera. Dividir a cena contigo tem a beleza dessa amizade que foi construída e agora é para toda vida! Saúde, amor e sucesso", celebrou.