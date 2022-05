Paula Barbosa e José Loreto - Globo/João Miguel Júnior

Publicado 23/05/2022 12:25 | Atualizado 23/05/2022 12:26

Rio - A novela "Pantanal", da TV Globo, irá ganhar uma nova personagem esta semana. Paula Barbosa, que é neta do criador da novela de 1990, Benedito Ruy Barbosa, e prima do autor do remake, Bruno Luperi, fará sua estreia na trama como Zefa. Na história, a jovem trabalhará na casa de Tenório, interpretado por Murilo Benício, por imposição de Maria Bruaca, personagem de Isabel Teixeira, logo depois que ela descobre que o marido mantém outra família em segredo. A personagem de Paula fará par romântico com Tadeu, interpretado por José Loreto.

"Zefa vai mexer com a cabeça de Tadeu e, tenho certeza, com o coração do telespectador. Será mais um desafio na minha carreira e dessa vez com uma motivação ainda mais especial", comenta Paula.

A atriz cresceu com as histórias do avô sobre Pantanal. "A gente nunca viveu no ambiente rural, o meu avô veio do interior para São Paulo e a família toda foi crescendo na capital. Tudo o que o meu avô conhece do ambiente rural é do que ele viveu e das histórias que ele criou", relembra. "Eu tive contato com o universo rural justamente com as histórias dele, na verdade, eu nunca tive um contato real como vou ter agora", acrescenta a neta do autor.