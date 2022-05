Isabel Teixeira como Maria Bruaca em Pantanal - Divulgação/Globo

Publicado 23/05/2022 09:14 | Atualizado 23/05/2022 09:31

Rio - Isabel Teixeira dá vida a personagem Maria Bruaca, no remake da novela "Pantanal", na TV Globo, que na última semana esteve entre um dos assuntos mais comentados no Twitter, levantando o debate sobre o empoderamento feminino. Em entrevista para o "Fantástico", também na TV Globo, a atriz comentou sobre o sucesso da personagem.

"O que eu escuto e leio muito é uma vontade louca que ela vire a chave, que ela se solte, que ela se liberte. Mas na vida, virar essa chave é um pouco mais complicado, né. Eu queria que todo mundo pensasse 'será que eu também não preciso dar um passo aqui pra mudar' ou pelo menos entender onde eu estou e me perguntar 'isso é bom pra mim?'", explica.

Na trama, Maria é casada com Tenório, personagem de Murilo Benício. O marido a despreza, a desrespeita e a chama de "bruaca" - que remete a mulher feia e velha -, daí o apelido Maria Bruaca. Recentemente, ela dá início ao seu processo de libertação ao descobrir que está sendo traída por Tenório, que mantém outra família.

A personagem de Isabel é uma mulher madura, dona de casa, que se acostumou a ser maltrada e passou a maior parte da vida sem conhecer nada além dos serviços do lar, vivendo em uma fazenda sem televisão, sem celular, sem qualquer contato com o mundo exterior. Por conta disso, a reviravolta da personagem era tão esperada. Ela tem passado por transformações fortes, está se redescobrindo e tem trazido reflexões importantes para tantas outras mulheres.

"As pessoas estão se identificando com ela, e eu acredito que seja porque essa novela é um clássico, e essa personagem também é um clássico", reflete Isabel, que não esperava pelo sucesso da personagem. “Eu me lembro, eu assisti quando eu tinha 15 anos. Eu me lembro muito dela, mas eu acho que hoje tem alguma coisa acontecendo, não é? O que ela está falando tanto para as pessoas hoje em dia, depois de 30 anos da época em que ela foi criada, é para pensar nisso, não é? Mas eu não esperava não. Eu estou adorando” conta.



Isabel Teixeira é uma veterana dos palcos de teatro, e ao viver a emoçao da televisão pela primeira vez, também celebra o reencontro com a família. O pai do atriz é Renato Teixeira, um dos principais nomes da música popular brasileira, e Chico Teixeira, é irmão dela e ambos fizeram parte da novela. Pai e filho interpretaram o peão Quin - na primeira e na segunda fase de "Pantanal".

Desde o dia 1º de maio, a hashtag "Maria Bruaca" foi citada mais de 65 mil vezes no Twitter, onde os internautas seguem na torcida "Mary Bru", apelido dado a personagem pelos fãs da novela.