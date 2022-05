Renato Teixeira em ’Pantanal’ - Divulgação / TV Globo

Publicado 17/05/2022 09:54 | Atualizado 17/05/2022 09:58

Rio - O capítulo desta segunda-feira da novela "Pantanal", da TV Globo, foi marcado pela emoção. Surpreendendo os telespectadores, o cantor e compositor Renato Teixeira fez uma participação na trama interpretando o peão Quim. Para quem não se lembra, Tião e Quim eram os dois grandes companheiros de José Leôncio (Marcos Palmeira) nas comitivas do velho Joventino (Irandhir Santos).

Quim voltou a aparecer no capítulo desta segunda por conta da morte de Tião. Após dar a notícia a José Leôncio, Quim também morre em uma cena bem póetica, cantando "Amizade Sincera", que faz parte do repertório de Renato Teixeira.

Na primeira fase da novela, Quim foi interpretado por Chico Teixeira, filho de Renato. E não para por aí: o cantor também é pai de outra atriz do elenco da novela, Isabel Teixeira, que dá vida à personagem Maria Bruaca.

Os internautas ficaram emocionados com a participação de Renato Teixeira em "Pantanal". A morte de Quim, por tristeza, após perder o amigo Tião também deu o que falar. Houve até quem comparasse a relação dos dois peões com o relacionamento dos protagonistas do filme "O Segredo de Brokeback Mountain". Confira: