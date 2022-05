Ludmilla e Brunna Gonçalves na Virada Cultural de São Paulo - Leo Franco / Ag. News

Ludmilla e Brunna Gonçalves na Virada Cultural de São PauloLeo Franco / Ag. News

Publicado 30/05/2022 08:50

Rio - A cantora Ludmilla se apresentou no palco Freguesia do Ó durante a Virada Cultural de São Paulo, na noite deste domingo.

fotogaleria

A dançarina Brunna Gonçalves, mulher da cantora, participou do evento e as duas trocaram um selinho e alguns momentos de carinho durante a apresentação. Ludmilla e Brunna voltaram recentemente de uma viagem para as Ilhas Maldivas.

Segundo relatos de fãs nas redes sociais, Lumdilla subiu ao palco do evento com 30 minutos de atraso e teve alguns problemas durante sua performance.