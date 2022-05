Mauro Sousa, filho de Maurício de Sousa, usou as redes sociais para falar sobre sua internação por miocardite - Reprodução / Instagram

Rio - Mauro Sousa, de 35 anos, enfrentou dias angustiantes ao passar mal e ser diagnosticado com miocardite — uma inflamação na camada média da parede do coração, causada por infecção viral — há uma semana. O artista, que é filho de Maurício de Sousa, usou as redes sociais para dar detalhes sobre sua internação e agradecer o companheirismo do marido, Rafael Piccin.

No Instagram, Mauro publicou um reels em que narra este momento difícil. "Esse sou eu na semana passada com miocardite, que me deixou internado na semi intensiva por alguns bons e longos dias. Eu até precisei andar de ambulância pela primeira vez na vida, coma sirene ligada e tudo", contou, já recuperado em casa.

"Meu marido não largou da minha mão. Ficou comigo o tempo todo, me dando suporte, cuidados e muito carinho. Embora meu coração estivesse 'doentinho', ele estava protegido por muito amor", afirmou.

Mauro e Rafael estão juntos há 14 anos e comemoraram os anos de relacionamento com um bolo, em novembro do ano passado.

"Quatorze anos de amor, companheirismo, reciprocidade, amizade, beijos, sexo, intimidade, transparência, amadurecimento, comprometimento, respeito, parceria, dedicação, risadas, choros, tesão, carinho, carícias, abraços, conversas, cuidado, atenção, trabalhos, camaradagem, admiração, viagens, memórias, histórias, selfies, encontros, vivências, conquistas, derrotas, paixão, união, afeto, apegos, desapegos, chamego, cafuné, ternura, doçura, bravura, mimos, conchinha, larica, batata frita, cheeseburguer, chocolate, fascinação, solidariedade, simplicidade, gentilezas, apreço, bem-querer, acolhimento, felicidade, elogios, sorrisos, mágoas, lágrimas, brincadeiras, festas, carnavais!", celebrou Mauro, na época.