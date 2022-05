Grávida, Fany Vidal compartilha registros de fim de semana romântico com Bruno de Luca - Reprodução / Instagram

Grávida, Fany Vidal compartilha registros de fim de semana romântico com Bruno de LucaReprodução / Instagram

Publicado 30/05/2022 10:14 | Atualizado 30/05/2022 10:33

Rio - Sthéfany Vidal usou as redes sociais para publicar registros do fim de semana romântico que passou ao lado do noivo, Bruno de Luca. No Instagram, a influencer compartilhou algumas fotos em que exibe a barriga de sua primeira gravidez, fruto do relacionamento com o apresentador.

fotogaleria

"Que mamãe linda!", "Lindeza!", "Perfeita! Que Deus abençoe!", eloagiaram os seguidores de Fany nos comentários da publicação. É a primeira vez que a influenciadora mostra a barriga de gravidez. Ela está esperando uma menina que ainda não teve o nome escolhido.

"Ficamos noivos, pretendíamos nos casar ainda este ano. Deus planejou diferente. Pulamos etapas, mas não existe formalidade para o amor. Nós dois achávamos que não íamos mais encontrar ninguém, que não íamos mais ter filhos. Não por falta de vontade, mas falta da pessoa perfeita, que realmente nos fizesse querer viajar junto nessa jornada tão importante e de tamanha responsabilidade. E de repente, em poucos meses, nos reencontramos e nos descobrimos. Quando fui ali vi que era ali que queria ficar. Agora a nossa união e o nosso amor geraram uma nova alma. Que vamos nos dedicar para ser a melhor alma que pudermos ajudar a construir junto a Deus. Obrigado a vocês que me acompanham aqui pelas mensagens de carinho; aos que me viram crescer, aos que me conheceram já adulto e aos que ainda me conhecerão! Obrigado meu amor por acreditar na gente e na nossa família, mas cá entre nós, nosso bebê é a cara do papai!", escreveu Bruno de Luca, ao revelar a gravidez de Fany.