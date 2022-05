Virgínia Fonseca e Zé Felipe comemoram o primeiro aniversário da filha, Maria Alice - Reprodução / Instagram

Publicado 30/05/2022 14:01 | Atualizado 30/05/2022 14:02

Rio - Maria Alice, filha de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, completa 1 ano nesta segunda-feira. No Instagram, a influencer mostrou registros de diferentes fases ao decorrer dos primeiros 12 meses de vida da menina e publicou um texto emocionado em homenagem ao seu aniversário. "Você mudou minha vida completamente", afirmou Virgínia.

"Um ano da Tutti. Passou tão rápido! Um ano do melhor dia da minha vida, o dia que conheci o amor mais sincero do mundo! Eu não sei explicar o meu sentimento no dia de hoje. Maria, você é tão especial para mim, e estar comemorando sua vida é minha maior felicidade!", iniciou.

"Eu te desejo as melhores coisas do mundo, muita saúde, felicidade, que Deus te abençoe e ilumine seus caminhos sempre! Eu estarei sempre aqui ao seu lado, até quando Deus me permitir, te acompanhando em cada etapa, torcendo por você e aprendendo diariamente como ser minha melhor versão para você, minha filha!", prometeu. "Saiba que você mudou minha vida completamente e eu sou muito grata a Deus por ter me dado você. Sem dúvidas, meu melhor presente", disse Virgínia.

"Seu primeiro ano de vida e eu estou muito empolgada com isso! Eu te amo muito, um amor que dói! Saiba que a mamãe sempre fará o possível e impossível para te ver bem e feliz, você é minha vida, Maria! Viva seu dia, viva 1 ano! Que Deus esteja sempre conosco", concluiu.