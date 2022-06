Johnny Depp e Amber Heard - Joel Ryan/AFP

Publicado 01/06/2022 20:07

Rio - A decisão favorável do processo movido por Johnny Depp contra a ex-mulher, Amber Heard virou assunto entre os internautas. A atriz foi considerada culpada de todas as três acusações de difamação na ação movida pelo ex-marido e terá que pagar 10 milhões de dólares, o equivalente a R$ 52 milhões. Mas Depp também foi condenado por uma das três acusações do processo e terá que pagar uma indenização de 2 milhões de dólares (R$ 10,2 milhões). O julgamento demorou sete semanas e os jurados levaram três dias para deliberar.

Galeria de Fotos Johnny Depp durante o julgamento que durou 7 semanas Reprodução/Twitter Johnny Depp durante o julgamento que durou 7 semanas Reprodução/Twitter Johnny Depp e Amber Heard Joel Ryan/AFP Amber Heard durante a leitura do veredicto Reprodução/Twitter Amber Heard durante a leitura do veredicto Reprodução/Twitter Os comentários na internet se dividiram entre os que celebraram a decisão favorável a Depp e os que lamentaram as falsas acusações de violência doméstica levantadas por Amber Heard. Alguns ainda elogiaram o trabalho de Camille Vasquez, advogada do ator.

"Eu, Johnny Depp, um homem, sou vítima de violência doméstica. E veja quantas pessoas vão acreditar ou ficar do seu lado"

-Amber Heard

Ficamos do lado dele . Mesmo sendo um homem .



O BEM VENCEU!

ELE foi a vítima!

ELES são os MELHORES!

Que EQUIPE , que equipe!!!

Aplausos pic.twitter.com/AHAvJuLusa — Silvania Silva (@BruxinhaLady) June 1, 2022