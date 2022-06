Amber Heard no julgamento - Michael Reynolds/Pool via Reuters

Publicado 01/06/2022 18:14 | Atualizado 01/06/2022 18:27

Rio - Amber Heard lamentou a decisão do júri favorável a seu ex-marido, Johnny Depp, em processo de difamação que ambos moviam um contra o outro. A atriz foi condenada pelas três acusações terá que pagar US$ 15 milhões em indenização, o equivalente a R$ 72 milhões na cotação atual. Depp, que também foi condenado por uma das três acusações do processo, terá que idenizar a ex-mulher em US$ 2 milhões, o que equivale a quase R$ 10 milhões.