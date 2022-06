Mirella e Dynho Alves gravam vídeo de dancinha após boatos de reconciliação - Reprodução/Instagram

Publicado 01/06/2022 16:12

Rio - MC Mirella já deu fim aos rumores de que teria reatado o relacionamento com seu ex-esposo, Dynho Alves. Nesta quarta-feira, o ex-casal gravou um vídeo em que os famosos dançam juntos na casa do influenciador. Nos Stories do Instagram, os dois fizeram questão de afirmar que são apenas amigos, apesar do divórcio conturbado que tiveram em novembro do ano passado.

"A gente se dá bem e já foi. Vida amarga não leva ninguém a nada. Não deu certo, vida que segue e não precisa se odiar", declarou a funkeira, na legenda da postagem. "A real é que são dois sem-vergonha, vocês vão falar e a gente não vai se odiar. Tudo certo entre nós. Somos amigos indepentende de qualquer coisa e não vamos voltar", acrescentou o ex-participante de "A Fazenda 13".

Os boatos de que Mirella e Dynho estariam juntos novamente surgiram na madrugada desta quarta-feira, quando os dois foram flagrados em clima de romance em uma boate de São Paulo. Uma amiga da funkeira mostrou o ex-casal conversando pertinho um do outro, mas apagou os vídeos publicados nos Stories. Em outro registro vazado na web, eles aparecem trocando beijos e, por isso, vieram a público comentar o assunto.