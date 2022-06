Simaria posta fotos e fãs apontam semelhança com Kim Kardashian - Reprodução Internet

Simaria posta fotos e fãs apontam semelhança com Kim KardashianReprodução Internet

Publicado 01/06/2022 14:47 | Atualizado 01/06/2022 15:36

Rio - A cantora Simaria, da dupla com Simone, postou no Instagram, nesta quarta-feira, fotos em que aparece saindo do mar de biquíni. As imagens são do clipe "No Llores Más", em parceria com o colombiano Sebastian Yatra. "Qual é a música?", perguntou a cantora na legenda da imagem.

fotogaleria

No entanto, os fãs ficaram impressionados mesmo é com a semelhança entre Simaria e a socialite Kim Kardashian. "Achei que era a Kim Kardashian", disse um admirador. "Kim, é você?", brincou outra pessoa. Além disso, muitos outros seguidores fizeram elogios à cantora.