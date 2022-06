Apartamento de Carlinhos Maia foi roubado no fim de semana - Reprodução/Instagram

Publicado 01/06/2022 17:54 | Atualizado 01/06/2022 17:54

Rio - Novas informações divulgadas pelo programa 'Cidade Alerta' afirmaram que os bandidos que invadiram o apartamento de Carlinhos Maia, em Alagoas, no último fim de semana, e furtaram mais de R$ 5 milhões em objetos usaram óculos escuros e perucas para despistar a equipe de segurança do local. O jornalista Luiz Bacci, que comanda o programa policial, ainda afirmou que os invasores pularam o muro do condomínio.

Em imagens exibidas pelo apresentador, é possível observar o momento em duas pessoas pulam o muro do condomínio. De acordo com Bacci, as imagens embaçadas das câmeras de segurança chamaram a atenção dos investigadores. Os bandidos teriam apontado lanternas para as câmeras.