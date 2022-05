Carlinhos Maia desabafou após furto em seu apartamento - Reprodução/Instagram

Carlinhos Maia desabafou após furto em seu apartamentoReprodução/Instagram

Publicado 31/05/2022 16:10

Rio - Carlinhos Maia foi às lágrimas nesta terça-feira (31) ao desabafar sobre o furto em seu apartamento no último fim de semana . O humorista, que ganhou flores e uma imagem de Nossa Senhora, publicou uma série de Stories relatando o receio de descobrir que foi alguém próximo que invadiu sua residência.

fotogaleria "Não quero ninguém preocupado, não. Estou mais abalado assim porque aquele apartamento era o maior sonho da minha vida. Não é que acabou, mas como passei muito tempo com síndrome do pânico... Por isso que sempre andei com tanto policiais em volta. Como é que eu vou me sentir seguro na minha casa de novo?", afirmou. "Eu sei que sou forte e vai passar, mas estou exausto. Você faz tanto pelos outros o tempo todo...Só de imaginar que possa ser alguém que eu conheça."

De acordo com os delegados que investigam o caso, ao menos duas pessoas participaram do furto e é provável que tenham recebido informações privilegiadas para entrar no prédio. O condomínio possuía alarmes e câmeras de vigilância, mas os investigadores afirmaram que ocorreram falhas no sistema que facilitaram a invasão, tais como pontos cegos — locais em que as câmeras não cobrem — e equipamentos com defeito.