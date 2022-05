Milton Goncalves - Gilvan de Souza

Milton GoncalvesGilvan de Souza

Publicado 31/05/2022 15:59

Rio - O corpo de Milton Gonçalves foi cremado no Cemitério da Penitência, no Caju, na tarde desta terça-feira, em cerimônia restrita à família. O ator e diretor faleceu na última segunda-feira, aos 88 anos , em sua casa no Rio, vítima de complicações relacionadas ao AVC que sofreu há dois anos atrás.

"Eu fui tantas vezes mulher do Milton na dramaturgia, que estou me sentindo viúva", brincou a atriz Zezé Motta, após se despedir do amigo . "Ele estava sofrendo e a gente não gosta de ver as pessoas que a gente ama sofrendo. A Cultura perde muito. Fica meio órfã sem Milton Gonçalves. Mas, ele cumpriu a missão dele com muita dignidade, muito talento. Temos que dar continuidade à luta que ele sempre fez parte", completou ela.

Lázaro Ramos lamentou as perdas recentes de artistas brasileiros e enfatizou o legado que Milton Gonçalves deixa : "Em pouco tempo a gente volta ao Teatro Municipal para se despedir de mais uma das grandes pessoas importantes da nossa cultura. Dona Ruth de Souza, Elza Soares, e agora seu Milton. São pessoas que deixam um legado enorme. Seu Milton, pessoalmente pra mim, tem um sentido maior porque é a pessoa que abriu o caminho para eu chegar onde eu cheguei. Se eu sou ator, se eu tenho alguma ativação política é muito pela voz que ele abriu a todos nós".

Trajetória

Nascido em 9 de dezembro de 1933, no interior de Minas Gerais, Milton Gonçalves ficou conhecido por sua longa carreira em produções da TV Globo, desde quando chegou na emissora carioca, em 1965, como parte do primeiro elenco de atores do canal. Desde então, o artista esteve em novelas marcantes como "O Bem Amado" (1973), "Sinhá Moça" (1986) e "O Rei do Gado" (1996). Sua última novela foi "O Tempo Não Para", de 2018, e, atualmente, ele pode ser visto em "A Favorita", no Vale a Pena Ver de Novo.

Gonçalves também deu vida a Pai José nas duas versões de "Sinhá Moça", e chegou a disputar o prêmio de melhor ator no Emmy Internacional pela atuação no remake exibido em 2006. Na mesma noite, Milton se tornou o primeiro brasileiro a apresentar uma categoria da premiação, subindo ao palco junto com a atriz Susan Sarandon para anunciar o vencedor de melhor programa infantojuvenil.