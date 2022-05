Fernanda Vasconcellos espera o primeiro filho com Cássio Reis - Reprodução/Instagram

Fernanda Vasconcellos espera o primeiro filho com Cássio Reis Reprodução/Instagram

Publicado 31/05/2022 15:18

Rio - Fernanda Vasconcellos, de 37 anos, revelou detalhes de sua primeira gestação. A atriz espera um menino, fruto do relacionamento com Cássio Reis, e abriu o coração sobre as dificuldades enfrentadas neste período em entrevista para Patrícia Kogut, colunista do jornal O Globo.

fotogaleria "Foi uma surpresa grande, uma emoção forte. Nunca imaginei que fosse ser assim. Mesmo se a gente estiver na expectativa, não deixa de ser. Quando vê que realmente está grávida, é emocionante e muito diferente da ficção. Me preparei para viver emoções na ficção, mas a da vida real é muito íntima, espontânea. É genuína e profunda", disse. "Foi um movimento natural. Não sou muito de certezas. Tem coisa que a gente tem que abrir mão e deixar para o acaso porque senão vira algo forçado. A vida precisa de movimento, não dá para controlar tudo. É sempre um fluxo. Tem, sim, escolhas. Tem certezas e surpresas. Tem de tudo", acrescentou.

Fernanda Vasconcellos elogiou ainda a cumplicidade com o marido, Cássio Reis, que já é pai de Noah, de 14 anos, fruto da antiga relação com Danielle Winits. "É bom ter uma pessoa ali atenta com você, te fazendo coisas, regalias. Esse mimo é carinho, atenção. É importante para a gente se sentir acolhida e protegida, né? É fundamento para a mãe se sentir segura. Tem sido uma experiência bem bacana. Só tenho a agradecer", afirmou.