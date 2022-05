Lázaro Ramos se emociona em velório de Milton Gonçalves no Theatro Municipal - Marcos Porto/ Agência O DIA

Publicado 31/05/2022 14:28

Rio - O ator Lázaro Ramos foi despedir-se do veterano Milton Gonçalves no velório no Theatro Municipal do Rio . Ao deixar o local, Lázaro falou com a imprensa e cumprimentou dezenas de populares que o abordaram na rua.

O ator se emocionou ao falar de Milton. "Em pouco tempo a gente volta ao Teatro Municipal para se despedir de mais uma das grandes pessoas importantes da nossa cultura. Dona Ruth de Souza, Elza Soares, e agora seu Milton. São pessoas que deixam um legado enorme. Seu Milton, pessoalmente pra mim, tem um sentido maior porque é a pessoa que abriu o caminho para eu chegar onde eu cheguei. Se eu sou ator, se eu tenho alguma ativação política é muito pela voz que ele abriu a todos nós", declarou o ator.

Lázaro e a atriz Taís Araújo enviaram uma coroa de flores que tinha a inscrição "Nossas últimas homenagems, dos amigos Lázaro Ramos e Taís Araújo". O ator destacou a importância de Milton no teatro. "É um ator de uma competência ímpar, que inclusive não tem comparativo até hoje. É uma despedida triste, mas que a gente nesse momento fica tentando se apegar ao que ele deixou de legado. A gente precisa aplaudir muito, pelo que contribuiu pra história do nosso país", afirmou.

O corpo do ator Milton Gonçalves foi velado no Theatro Municipal, no Centro do Rio, na manhã desta terça-feira. A cerimônia, aberta ao público, começou por volta das 9h30. Catarina e Alda Gonçalves, filhas do veterano, já estavam no local antes mesmo do velório começar. O filho Maurício também estava na cerimônia. Por volta das 13h15, o corpo do ator foi levado para o Cemitério da Penitência, no Caju, onde será cremado em cerimônia restrita à família.