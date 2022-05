Megaoperação na Vila Cruzeiro foi considerada a segunda mais letal do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 31/05/2022 12:18

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro, se reúne com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, nesta quarta-feira (1º), para discutir pontos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 635). O encontro acontece às 16h15, no Salão Branco do STF, em Brasília. Conhecida como ADPF das Favelas, ela é válida desde agosto de 2020 e restringe operações policiais em comunidades do estado, enquanto durar a pandemia de covid-19.