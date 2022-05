Mais de mil policiais militares começaram a usar câmeras portáteis em seus uniformes - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 30/05/2022 14:35 | Atualizado 30/05/2022 16:03

Rio - Mais de 1,6 mil policiais militares passam a utilizar câmera de segurança acoplada às fardas a partir desta segunda-feira (30) em nove unidades da corporação: 2º BPM (Botafogo), 3º BPM (Méier), 4º BPM (São Cristóvão), 6º BPM (Tijuca), 16º BPM (Olaria), 17º BPM (Ilha do Governador), 19º BPM (Copacabana), 23º BPM (Leblon) e 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (Laranjeiras).

De manhã, em Copacabana, durante a solenidade que marcou o início de atividade das câmeras, o governador Cláudio Castro comentou: "Mais do que tecnologia de ponta, as câmeras fazem parte de um processo de fortalecimento e transparência e vêm chegando pra somar e melhorar a estrutura de trabalho da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Nessa primeira fase, teremos 1.637 câmeras em atuação, de um total de mais de 21 mil já licitadas".

O comandante da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, frisou que o objetivo das câmeras é levar proteção a todo mundo: "O equipamento vem para proteção. Ele não vem para vigiar ou punir ninguém. Vem, sim ,para proteger a tropa, proteger o nosso trabalho e proteger também a sociedade".

Ainda de acordo com o governador, além de garantir a transparência exigida pela sociedade, as câmeras vão proporcionar aos policiais maior segurança jurídica nas ações de patrulhamento e abordagem.



Depois de implantadas em todos os batalhões de área da Polícia Militar, as câmeras corporais passarão a ser utilizadas nas unidades especializadas e especiais, em um cronograma a ser definido pela Secretaria de Estado de Polícia Militar.



Como elas funcionam As câmeras operacionais portáteis fazem parte do programa de transparência do Governo do Estado. A medida consta no plano para reduzir a letalidade policial, elaborado pelo governo do Rio. O início do uso dos equipamentos teve atraso de duas semanas por problemas técnicos atribuídos pelo governo à empresa L8 Group, que disse que não conseguiu cumprir o prazo de entrega por causa de "problemas operacionais" e pediu mais 20 dias. O governo do Rio abriu um processo e a companhia pode ser penalizada pela demora.

As chamadas câmeras operacionais portáteis são um sistema de videomonitoramento que engloba câmeras, acessórios de fixação, equipamentos de carregamento elétrico e descarregamento de vídeos e links de dados para transmissão das imagens. Elas não permitem edição e nem manipulação de imagens. As imagens ficam arquivadas por 60 dias. Já as imagens geradas a partir de ocorrências ficam armazenadas por um ano.

As câmeras ficam presas em um totem onde as baterias são carregadas. O dispositivo é designado a um só agente, que precisa desbloqueá-lo com reconhecimento facial. Um compartimento se abre e a câmera portátil é retirada e colocada no uniforme do agente. A gravação se inicia automaticamente quando o equipamento é liberado e a câmera filma 12 horas seguidas. Assim que começa a gravar, as imagens são transmitidas para o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

"O sistema demanda instalações adequadas para guardar os equipamentos, recarregar as baterias e armazenar as imagens, além do treinamento para capacitar os nossos policiais", disse o coronel Luiz Henrique.