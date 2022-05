Durante abordagem, agentes sentiram um forte cheiro de maconha no interior do carro - Divulgação / PRF

Publicado 31/05/2022 14:03

Rio - Policiais rodoviários federais apreenderam mais de 411 quilos de maconha em um veículo durante fiscalização no km 265 da BR-393, em Barra do Piraí, no Sul Fluminense, na manhã desta terça-feira. Um casal foi preso transportando a droga.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem do veículo ocorreu com o objetivo de verificar os itens obrigatórios. Porém, os policiais sentiram um forte cheiro de maconha no interior do carro, onde encontraram a droga armazenada em dezoito fardos contendo diversos tabletes.

O condutor do veículo, que já tinha passagem pela polícia, informou aos policiais que pegou a droga em Dourados, Mato Grosso do Sul, e entregaria na cidade de Itaboraí, no Rio de Janeiro. O carro utilizado na ação estava com os sinais identificadores adulterados. Após verificação, os policiais constataram que o veículo havia sido roubado em São Gonçalo, no dia 14 deste mês.



A droga, o carro e o casal foram encaminhados à Polícia Civil para registro da ocorrência.