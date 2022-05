Na foto, Rosicler Gonzaga, de 61 anos, que foi atingida no abdômen durante um confronto entre PMs e criminosos - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 31/05/2022 13:14 | Atualizado 31/05/2022 14:07

Rio - A gari Rosicler Gonzaga, de 61 anos, foi baleada durante um confronto entre criminosos e PMs no Sampaio, na Zona Norte do Rio. O caso aconteceu no último sábado. Desde então, ela está internada no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e tem quadro estável nesta quarta-feira (31), segundo a Secretaria de Saúde. De acordo com o filho da vítima, apesar de ter pedido um pedaço do intestino devido ao tiro, ela está se recuperando bem.

A informação foi confirmada pela Comlurb. Ela trabalhava no momento em que foi atingida no abdômen por um disparo. De acordo com a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) responderam a um ataque armado de criminosos durante uma abordagem na Rua Ana Neri, na altura do bairro do Sampaio. Houve perseguição. Os suspeitos, que estavam em dois carros, colidiram os veículos, e por isso, um dos envolvidos acabou preso. O outro suspeito, no segundo automóvel, conseguiu fugir.

Durante a perseguição, houve troca de tiros entre os agentes e os criminosos. A gari, que limpava as ruas no momento do ocorrido, acabou sendo atingida por um disparo. Ela foi socorrida para o Hospital Salgado Filho, onde passou por cirurgias.

Segundo o filho da vítima, o motorista de aplicativo Patrick Oliveira, a mãe estava varrendo a Rua Ana Neri quando se iniciou um confronto entre os agentes e os criminosos, e logo em seguida ela sentiu o impacto do tiro. "Ela disse que sentiu uma queimação, foi aí que olhou e viu o sangue. Com isso, ela foi se escorando pela parede até pedir socorro", contou.

Patrick contou que no momento do ocorrido tinha chegado do serviço e estava descansando em sua casa, quando foi avisado pelo telefone através de um sobrinho sobre o que havia acontecido com sua mãe. "Eu entrei em desespero, não sabia o que fazer. Fui direto para o hospital. Quando cheguei lá, ela já estava entrando na sala de cirurgia. Ela perdeu um pedaço do intestino por conta do tiro", revelou o motorista de aplicativo.

Ele também revelou que um dos bandidos tentou se esconder em um ferro velho da região, mas acabou sendo preso, já os outros conseguiram escapar.

Ainda segundo Patrick, Rosicler tem evoluído bem e poderá receber alta neste domingo. "Hoje tiraram as 2 sondas, deram banho nela. Ela está se sentindo bem melhor", comemorou.

Em nota, a Comlurb lamentou o ocorrido com a funcionária e informou que "a companhia está prestando todo o apoio". A 25ª DP (Engenho Novo) está investigando o caso.

Estagiária sob supervisão de Adriano Araújo*