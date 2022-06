Ivete Sangalo comemorou a chegada dos 50 anos com show em sua cidade natal - Reprodução/Instagram/Rafa Mattei

Publicado 01/06/2022 15:25

Rio - Ivete Sangalo usou suas redes sociais, nesta quarta-feira, para relembrar os momentos do show especial que realizou em comemoração dos seus 50 anos. Em postagem no Instagram, a cantora compartilhou uma sequência de cliques tirados durante a festa que aconteceu na última sexta-feira, em Juazeiro, na Bahia, cidade natal da artista.

"O sorriso de quem é aliada da felicidade! Meus zamus, vocês fazem é coisa no meu coração", declarou Veveta, na legenda da publicação. Nos comentários, fãs e artistas rasgaram elogios para a cantora: "Amo muito", escreveu Ary Fontoura. "Maravilhosa", disse a ex-BBB Mari Gonzalez. "Meu coração é só felicidade, como foi lindo viver isso com você", afirmou uma seguidora. "A rainha dando nome e sobrenome sempre", disparou outro internauta.

Além de render boas memórias, a celebração também foi expressiva em números relacionados à transmissão ao vivo feita pela Globo. De acordo com postagem de Boninho no Instagram, 36,1 milhões de brasileiros acompanharam o especial "Ivete 50 Anos" pela TV aberta. A festa ainda elevou a audiência da emissora carioca em diversas capitais, como Salvador, com um aumento de 67% em relação às quatro semanas anteriores, além de Recife e Rio de Janeiro, com 62% e 25% a mais, respectivamente.

