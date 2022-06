Whindersson Nunes abriu o jogo sobre a vida financeira - Divulgação

Publicado 01/06/2022 15:01 | Atualizado 01/06/2022 15:22

Rio - Whindersson Nunes foi o convidado do podcast 'Vaca Cast', apresentado por Evelyn Regly. Durante o bate papo, a influenciadora e youtuber perguntou ao humorista se ele estava rico e a resposta foi curiosa.

"Não. Em vista da sociedade, sim. A gasolina tá R$10, eu ainda estou conseguindo abastecer meu carro sem ficar reclamando, então estou. Isso é ser rico nesse país, abastecer o carro sem ficar reclamando", brincou. "Eu não sou uma pessoa muito rica, não. Eu faço muita coisa, invisto muito em mim e, às vezes, não tenho retorno que eu acho que mereço. Só gastei, no caso. Então, se pedirem pra ver minha conta, não vou ter aquela coisa de R$ 6 milhões, não. Eu tenho as coisas como propriedades, negócios, empresa, tem coisa de valor, mas não sou uma pessoa que tem muito dinheiro na conta, não", explicou.Evelyn Regly contou que faz essa mesma pergunta aos outros convidados, mas eles ficam com receio de responder. "De fato, eu estou falando a verdade mesmo. Estou leiloando as coisas pra ajudar. Antigamente, eu só dava do meu, mas agora estou tirando os tênis, as roupas, tudo para leiloar", revelou.