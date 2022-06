Shakira e Piqué - Reprodução/Instagram

Shakira e PiquéReprodução/Instagram

Publicado 01/06/2022 15:59 | Atualizado 01/06/2022 16:24

Rio - Depois de 11 anos, o casamento de Shakira com Gerard Piqué pode estar chegando ao fim. De acordo com o site espanhol "El Periódico", o casal estaria se separando após a cantora colombiana descobrir uma traição do jogador espanhol.

Segundo a publicação, os dois estão passando por uma crise no casamento e Piqué voltou a morar sozinho desde maio, em um antigo apartamento em Barcelona. O capitão do Barcelona estaria tendo uma rotina de solteiro pela cidade e frequentando boates na capital catalã. O site afirma também que o jogador foi visto acompanhado de outras mulheres.



Shakira é casada com Piqué desde 2011, com quem teve Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7.