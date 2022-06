Ex-BBB Erika Schneider passeia de bicicleta em Miami, nos Estados Unidos - Reprodução Internet

Publicado 01/06/2022 08:21

Rio - A ex-bailarina do Faustão e ex-participante de "A Fazenda" Erika Schneider resolveu colocar as curvas pra jogo durante um passeio de bicicleta em Miami, nos Estados Unidos. Nas imagens postadas pela beldade no Instagram, ela aparece de biquíni andando de bike em uma praia. "Sorrindo e pedalando por aí", escreveu na legenda das fotos.

Erika está passando uma temporada nos Estados Unidos.Ela terminou recentemente seu namoro com o ex-BBB, ex-No Limite e ex-participante de "A Fazenda" Arcrebiano, mais conhecido como Bil Araújo. O ex-casal chegou a ser visto junto em determinada ocasião, levantando rumores de que estaria tentando uma reconciliação.

A foto de Erika rendeu vários elogios nas redes sociais. "Amiga, você está com um bundão", disse a ex-BBB Amanda Gontijo. "As definições de perfeição foram atualizadas", comentou outra pessoa.