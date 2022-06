Marcos Mion volta às redes sociais após se recuperar da covid-19 - Reprodução/Instagram

Publicado 31/05/2022 21:09

Rio - Uma semana após revelar que foi diagnosticado com a covid-19 pela primeira vez, Marcos Mion voltou às redes sociais para atualizar os fãs após ser liberado da quarentena. Já recuperado, o apresentador do "Caldeirão" foi sincero ao dizer que enfrentou sintomas fortes da doença em vídeo publicado no Instagram nesta terça-feira.

"Não foi fácil. Os primeiros três dias foram um terror. Realmente, eu fiquei muito destruído. Eu tinha muito medo de pegar essa doença e fui muito 'nóia' desde o começo [da pandemia]. E, hoje, olhando pra trás, eu dou graças a Deus que eu fui extremamente noiado pra não pegar até ter as três doses [da vacina] no braço", declarou Mion.

Na legenda da publicação, o comunicador acrescentou: "Confesso que já vi muitos posts de pessoas que passaram pela covid assintomáticos e ilesos, numa ótima, e isso me fez achar que tinha algo errado comigo. Eu tive uma sensação de ansiedade ao ver que eu não tava bem a ponto de postar feliz, vivendo minha vida normal, 'só esperando o Covid passar', como vi tantos fazendo e fiquei com receio de passar adiante para outras pessoas essa sensação ruim", desabafou.

"Fato é que eu poderia claramente fingir que estava ótimo e passar essa imagem, mas nossa relação de transparência aqui não aceita essas mentiras sociais. Então eu falo a real. [...] É bem normal ser derrubado por esse vírus maldito e você não tá sozinho. Fé em Deus, crença na ciência, construa sua luta na paz que 3 doses no braço trazem que vai dar tudo certo. Chegou a minha vez de encerrar esse ciclo e, da mesma forma que dividi com vocês quando peguei, divido o que passei", finalizou ele, que já retomou as gravações do "Caldeirão" nos Estúdios Globo.

Recentemente, outros famosos e contratados da TV Globo também foram diagnosticados com a covid-19 como Ana Maria Braga e Talitha Morete, do "Mais Você", e Michel Teló, do "The Voice Kids".

