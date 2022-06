Klebber Toledo platina o cabelo e fala sobre novos projetos - Reprodução/Instagram

Klebber Toledo platina o cabelo e fala sobre novos projetosReprodução/Instagram

Publicado 31/05/2022 20:43

Rio - Klebber Toledo pegou os fãs de surpresa, nesta terça-feira, ao surgir com o cabelo platinado em fotos publicadas no Instagram. O ator de 35 anos revelou o novo visual com os cliques tirados em um ensaio e avisou os seguidores que tem novidades a caminho.

fotogaleria

"Nada me deixa mais feliz do que contar histórias para vocês. Muita coisa boa tem acontecido na minha vida e novos personagens estão surgindo. Em breve, vou poder falar mais", declarou o artista na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs aprovaram a mudança e encheram o ator de elogios: "Surra de beleza", escreveu um seguidor. "Tá lindo", disse outra internauta. "Parecendo o Ken da Barbie", brincou mais um admirador.

Klebber está afastado da TV aberta desde 2019, quando esteve na novela "Verão 90", da Globo. No ano passado, o galã estreou na Netflix, ao lado da esposa, Camila Queiroz, no comando do reality show "Casamento às Cegas Brasil". Em junho, o ator está de volta com a série "Maldivas", que chega à plataforma de streaming com Bruna Marquezine e Manu Gavassi no elenco.

Confira: