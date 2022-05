Brunna Gonçalves e Ludmilla - Reprodução/Instagram

Publicado 31/05/2022 17:46 | Atualizado 31/05/2022 17:49

Rio - Ludmilla e Brunna Gonçalves aparecem mais uma vez com os looks combinando. A cantora e a dançarina abusaram do jeans para o almoço desta terça-feira e a ex-BBB registrou o momento em seu Instagram. "Gêmeas de jeans", escreveu ela.

Ambas usavam tênis branco, calça, jaqueta e cropped, sendo as roupas de Brunna mais claras e de Lud mais escuras. Elas arremataram a produção com óculos escuros e a cantora adicionou ainda um chapéu ao look.



Recentemente, o casal voltou de uma viagem às Maldivas, onde foram comemorar o sucesso do hit da cantora com o mesmo nome do lugar, escrito em homenagem à mulher, e aproveitaram para posar combinando os biquínis. Esse foi um dos primeiros momentos de descanso das duas juntas desde que Brunna deixou o BBB22.