Gretchen exibiu os pelos descoloridos - Reprodução/Instagram

Publicado 31/05/2022 16:32 | Atualizado 31/05/2022 17:06

Rio - Gretchen foi alvo de comentários negativos nesta terça-feira (31) após aparecer tomando sol deixando a mostra os pelos descoloridos que possui em seu peito. O assunto repercutiu entre os internautas. "Eu tenho no máximo 3 pelos no peito, Gretchen tem mais que eu", disse um. "O que essa bonita tá tomando pra nascer pelo assim no peito?", questionou outro.

fotogaleria Após as críticas, Gretchen ironizou a preocupação dos internautas com seu corpo. "Já que meus pelos são o assunto o momento, aí vai um close deles para vocês. Chora nesses pelos sensuais", escreveu no Instagram. Em outra publicação, a cantora surgiu dançando a música 'Acorda, Pedrinho' enquanto exibe seus pelos descoloridos.

Eu tenho no máximo 3 pelos no peito, Gretchen tem mais que eu pic.twitter.com/w2nfSiyb1R — misericórdia (@dan_krs) May 31, 2022