Felipe Neto critica Gusttavo Lima por live após investigações de cachê milionárioReprodução/Instagram

Publicado 31/05/2022 19:02

Rio - Felipe Neto usou as redes sociais para alfinetar Gusttavo Lima, após o cantor dizer que pensa em "jogar a toalha" por ser alvo de investigação envolvendo o cachê milionário de seus shows. Nesta terça-feira, o influenciador criticou o desabafo do sertanejo e relembrou os ataques que já recebe há mais tempo.

"Sabe o que eu acho engraçado, estou há quatro anos sendo massacrado pela opinião pública, Anitta, [Fábio] Porchat, outros artistas. Fui acusado de pedofilia, corrupção de menores, polícia veio na minha casa a mando da família Bolsonaro", começou o youtuber. "Aí, um cantor sertanejo passa uma semana sendo atacado por se beneficiar de dinheiro público para fazer show e já faz live chorando falando falando que vai desistir", debochou Felipe.

Em seguida, o empresário completou sua postagem nos Stories do Instagram: "Esses bolsonaristas não aguentariam meia hora se tivessem que enfrentar tudo que eu, Anitta, Porchat, [Marcelo] Adnet, Luísa [Sonza] e tantos outros temos que enfrentar há quatro anos. E contra nós eles só usavam mentiras", destacou o famoso.

Na última segunda-feira, Gusttavo Lima realizou uma transmissão ao vivo em suas redes sociais para se pronunciar sobre as investigações dos cachês recebidos por shows em cidades do interior do Brasil. "Eu nunca me beneficiei de dinheiro público ou empréstimo", declarou o cantor, ao se defender de acusações que recebeu nas redes sociais. As autoridades investigam a regularidade dos contratos e avaliam a possibilidade de prefeituras terem desviado verba de outros setores para pagar o sertanejo.

A polêmica teve início quando o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, alfinetou Anitta citando uma tatuagem que a cantora tem no ânus. Em show realizado no começo de maio, o artista afirmou que ele e outros sertanejos não dependem da Lei Rouanet. A declaração despertou um debate nas redes sociais após internautas apontarem que a dupla teria seu cachê pago por prefeituras.