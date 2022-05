Gusttavo Lima lamenta investigações envolvendo seus shows em cidades pequenas - Reprodução Internet

Publicado 31/05/2022 08:03

Rio - O cantor Gusttavo Lima usou o Instagram, na noite desta segunda-feira, para se pronunciar sobre as investigações envolvendo seus shows em Conceição de Mato Dentro, em Minas Gerais; São Luiz, em Roraima; e Magé, no Rio. Após ter a apresentação em Minas cancelada, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) está analisando o acordo feito para o show na Baixada Fluminense.

O sertanejo foi contratado, na última quarta-feira, pela Prefeitura de Magé para se apresentar na comemoração dos 457 anos da cidade, no dia 8 de junho, pelo valor de um milhão e quatro mil reais. "Eu nunca me beneficiei de dinheiro público ou empréstimo. A minha vida foi sempre trabalhar, fiz quase 300 shows em 2019. Somos uma equipe gigantesca de colaboradores, que nos ajudam a subir sempre mais um degrau. Não compactuo com uso de dinheiro público, tenho meus impostos em dia", disse Gusttavo Lima no vídeo.

O cantor ainda afirmou que está "levando muitas pancadas" e comentou os acordos feitos por suas apresentações. "Todos os artistas fazem show de prefeitura. É sobre valorizar a nossa arte, é a nossa única coisa que temos para vender. Ganhamos dinheiro e pagamos nossas contas com isso. São mais de 500 funcionários que dependem de nós. Eu sou um trabalhador normal, como todos vocês", disse o sertanejo, cujo cachê em Magé era de R$ 1,2 milhão.

"Não é por ser uma prefeitura que eu vou deixar de cobrar o meu valor. Eu também tenho minhas contas para pagar. Não é por fazermos música que precisamos receber menos. Estou sofrendo perseguições na minha vida pessoal e profissional. Estou cansado, quase jogando a toalha. É triste ser tratado como um criminoso, um bandido", lamentou.

Na última quarta-feira, o Ministério Público de Roraima MP-RR) também abriu investigação para apurar a contratação do cantor por R$ 800 mil pela cidade de São Luiz, que fica a 276 km da capital Boa Vista. Na sexta, o Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) abriu "notícia de fato" após receber denúncia sobre a regularidade das contratações de um evento em Conceição do Mato Dentro. Gusttavo Lima receberia um cachê de R$ 1,2 milhão e a dupla Bruno e Marrone receberia R$ 520 mil.