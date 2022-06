Netflix divulga data de estreia e novos pôsteres da 4ª temporada de ’Stranger Things’ - Divulgação/Netflix

Publicado 31/05/2022 20:01 | Atualizado 31/05/2022 22:04

Lançada na última sexta-feira (27), a 4ª temporada de Stranger Things já está quebrando recordes na Netflix. A trama chegou rapidamente ao topo das séries mais assistidas da semana na plataforma, colocando todas as quatro temporadas no Top 5 do ranking. A nova leva de episódios, que está na primeira colocação, garantiu o recorde de mais tempo de reprodução no final de semana de estreia, acumulando 287 milhões de horas assistidas.

A história, que é original da Netflix, conquistou os assinantes e desbancou a segunda temporada de Bridgerton, que alcançou 193 milhões de horas assistidas em seu fim de semana de estreia, ocupando, anteriormente, o primeiro lugar na lista.

Nesta semana, as demais temporadas de Stranger Things também acumularam muitas horas de audiência. Em terceiro lugar no ranking, abaixo da série "The Lincoln Lawyer", ficou a primeira coleção de episódios da trama, com 28 milhões de horas assistidas. A terceira leva foi assistida por 24,2 milhões, e a segunda, em quinto lugar, com 22,2 milhões.