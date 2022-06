Luísa Sonza e Paulo André - Reprodução/Instagram

Publicado 31/05/2022 21:51

Rio - Luísa Sonza se pronunciou sobre os boatos de que teria ficado com o ex-BBB Paulo André Camilo. Nesta terça-feira, a cantora de 23 anos foi ao Twitter e negou a informação de que teria exposto o affair a um jornalista. A loira evitou esclarecer se a ficada realmente teria acontecido, mas avisou que continua solteira.

“Odeio quando colocam palavras na minha boca. Se quiserem falar, estou nem aí minha, vida já é exposta pra caramba e isso não me afeta, mas, além de falar da minha vida, ainda colocam palavras na minha boca, aí a Lulu fica chateada. E ainda passo de faladora, coisa que eu odeio”, desabafou a artista.

A gaúcha ainda explicou que sua chateação é motivada pelo histórico de rumores que marcaram sua trajetória recentemente: “Vontade de falar tudo e explicar as coisas direito, porque é tanto 'disse me disse', um monte de verdade distorcida e umas mentiras no meio, que até eu fico confusa. Óbvio que tudo sobra para mim, disso já sabemos há anos”, escreveu.

“Fiquei afetada, mas aí pensei ah fod*-se também, que se exploda. Eu não falo com quem eu fico ou não pra jornalista nenhum, tem gente falando que confirmei coisa pra jornalista, eu lá vou falar de ficada minha? Eu vou falar é de trabalho, que ganho mais dinheiro, literalmente. Mas é aquilo né, estou solteira, e mamãe solteira vocês já sabem”, completou a artista.

O suposto affair entre Luísa Sonza e o ex-BBB Paulo André foi divulgado nesta terça-feira, na coluna de Leo Dias, do 'Metrópoles'. De acordo com a publicação, os famosos teriam trocado alguns beijos após assistirem um show de Thiaguinho, em Vitória, no Espírito Santo. Além disso, a coluna ainda noticiou que a artista teria sofrido de um coração partido após um breve romance com o ator Bruno Montaleone, de "Verdades Secretas 2".

odeio quando colocam palavras na minha boca. Se quiserem falar tô nem aí minha vida já é exposta pra caramba e isso n me afeta, mas poxa além de falar da minha vida ainda colocam palavras na minha boca aí a Lulu fica chateada né gnt :) e ainda passo de faladora coisa que eu odeio — LUÍSA SONZA (@luisasonza) May 31, 2022

Vontade de falar tudo e explicar as coisas direito pq é tanto disse me disse um monte de vdd distorcida e umas mentiras no meio q até eu fico confusa kkkk e ainda óbvio que sobra pra mim tudo né disso já sabemos há anos kkkk — LUÍSA SONZA (@luisasonza) May 31, 2022

Fiquei afetada mas aí pensei ah fodase tb q se exploda hj tem ludbrisa — LUÍSA SONZA (@luisasonza) May 31, 2022

Só um negócio: eu n falo c quem eu fico ou n pra jornalista nenhum, n falo nem pros meus amigos kkkk tem gnt falando q confirmei coisa p jornalista, eu lá vou falar de ficada minha? Eu vou falar é de trabalho q ganho mais dinheiro kkkkk literalmente — LUÍSA SONZA (@luisasonza) May 31, 2022