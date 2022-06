Jojo Todynho falou sobre o lado ciumento do marido - Reprodução/Instagram

Jojo Todynho falou sobre o lado ciumento do marido Reprodução/Instagram

Publicado 31/05/2022 17:59 | Atualizado 31/05/2022 18:00

Rio - Jojo Todynho interagiu com os seguidores do Instagram e confessou que seu marido, Lucas Souza, é ciumento. A cantora afirmou que ficou surpresa com essa característica do parceiro e acabou revelando uma atitude inesperada do amado.

fotogaleria Ao ser questionada se o marido é ciumento, Jojo Todynho foi direta. "O quê? Meu Deus! Têm momentos em que eu fico: 'Meu Deus, meu Senhor, me ajuda'. Tem coisa que nem tento", admitiu. "Eu quero assistir ao filme '365 Dias' e ele não quer deixar", revelou a cantora. Lucas Souza se defendeu. "Você assistiu o primeiro, lançou o segundo, mas não quero que você assista. Entendedores entenderão", disse.

"Meu amor, mas eu só tenho olhos para você", respondeu Jojo Todynho. "Mas aquele homem contesta qualquer um. Contesta qualquer um", argumentou Lucas Souza. A artista entregou que assistiria o filme sozinha e recebeu uma sugestão do amado. "Vamos assistir juntos, então."