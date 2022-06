Rio, 29/09/2019, Rock in Rio show com Jessie J, foto de Gilvan de Souza / Agencia O Dia - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Rio, 29/09/2019, Rock in Rio show com Jessie J, foto de Gilvan de Souza / Agencia O DiaGilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 31/05/2022 18:51 | Atualizado 31/05/2022 19:01

Rio - Jessie J anunciou que fará um show único em São Paulo após se apresentar no Rock in Rio. A cantora estará no palco Sunset do festival no dia 8 de setembro e, depois, segue para capital paulista, onde fará show no Pavilhão Pacaembu, espaço recém-inaugurado para shows e eventos, no dia 10 de setembro.

fotogaleria